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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu."
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