Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur, Bay Kemal. Kılıçdaroğlu, kendi SSK Genel Müdürlüğü döneminde takılıp kalmış olabilir. Kendi döneminde 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:54 Kaynak: AA
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