Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır, o da merhum Erbakan hocamızdır" dedi. - ANKARA