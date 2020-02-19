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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:28 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'de FETÖ'nün güçlenmesinde herkesin payı olabilir ama bu ülkede FETÖ'yü terör örgütü ilan edip ona savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır, o da merhum Erbakan hocamızdır" dedi. - ANKARA
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