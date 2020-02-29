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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi...
16 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Ama milletimiz yanımızda yer aldı" dedi. - İSTANBUL
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