Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi...

16 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve demokraside şaha geçmişken bir anda Gezi olaylarıyla başlayıp ardı ardına iç ve dış sıkıntılarla karşılaşmaya başladık. Ama milletimiz yanımızda yer aldı" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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