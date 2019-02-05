Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye IMF Defterini Kapatmıştır ve Bir Daha da Açmayacaktır"...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye IMF Defterini Kapatmıştır ve Bir Daha da Açmayacaktır"...

9 dakika önce

IHAAW123028-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW123028-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır" dedi. 05.02.2019 12: 30: 28 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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