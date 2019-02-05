Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye IMF Defterini Kapatmıştır ve Bir Daha da Açmayacaktır"...
9 dakika önce
IHAAW123028-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır" dedi.
IHAAW123028-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da açmayacaktır" dedi. 05.02.2019 12: 30: 28 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:38 Kaynak: İHA
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