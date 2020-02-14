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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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