Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Keşmir meselesinde diyalog yoluyla çözümün yanında yer almayı sürdürecektir." - İSLAMABAD

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:04 Kaynak: İHA
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