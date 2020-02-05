Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı yoktur. Ne zaman ki ülkenin tamamını temsil eden bir yönetim gelir, terör örgütleri Suriye topraklarını terk eder, işte o zaman Türkiye'nin orada bir işi kalmaz" dedi. - ANKARA