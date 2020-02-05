Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı yoktur.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nen Suriye topraklarında sürekli kalmak gibi bir planı yoktur. Ne zaman ki ülkenin tamamını temsil eden bir yönetim gelir, terör örgütleri Suriye topraklarını terk eder, işte o zaman Türkiye'nin orada bir işi kalmaz" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:58 Kaynak: İHA
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