Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca...

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi. Biz buna rağmen harekatımıza kararlılıkla devam ettik."

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:01 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hayatını kaybeden usta yazar Nuri Pakdil paylaşımı
Son Dakika: Üç Avrupa ülkesinin lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek Son Dakika: Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek AB'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya eleştiri: Beklediğimiz şey, sözde ateşkes değildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 17:02:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]