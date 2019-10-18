Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:01 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi. Biz buna rağmen harekatımıza kararlılıkla devam ettik."
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