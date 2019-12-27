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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin kendi motorunu üretmesi için canla başla...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye'nin kendi motorunu üretmesi için canla başla çalışanların emeklerini zayi edenler aynı kafayla bizim de karşımıza çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:56 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Türkiye'nin kendi motorunu üretmesi için canla başla çalışanların emeklerini zayi edenler aynı kafayla bizim de karşımıza çıkıyor." - KOCAELİ
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