Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye sınırı, NATO'nun da güney sınırıdır" - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'nin Suriye sınırı, NATO'nun da güney sınırıdır' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye sınırı, NATO'nun da güney sınırıdır"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye sınırı, NATO'nun da güney sınırıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye'nin Suriye sınırı, NATO'nun da güney sınırıdır" - BRÜKSEL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
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