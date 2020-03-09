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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye sınırı, NATO'nun da güney sınırıdır"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin Suriye sınırı, NATO'nun da güney sınırıdır" Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:55 Kaynak: İHA
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