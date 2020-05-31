Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , " Türkiye 'nin önünde demokrasiden ve kalkınmadan başka bir alternatifi yoktur" dedi. - İSTANBUL

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