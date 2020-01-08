Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz." - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz.' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz."

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz." - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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