Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz' - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bölgesel gerilim peşinde değiliz."(İHA) Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan TürkAkım'da vanalar açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz Cezaevindeki yüz nakilli Recep Sert, hastaneye yatırıldı İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürsem ikna ederim