Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin'i işgal, Kudüs'ü gasp etme anlamına gelen bu planı hemen reddettik ve tepkimizi gösterdik. Şu anda ABD, gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor. Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız" dedi. - ANKARA