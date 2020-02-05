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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin'i işgal, Kudüs'ü gasp etme anlamına...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin'i işgal, Kudüs'ü gasp etme anlamına gelen bu planı hemen reddettik ve tepkimizi gösterdik.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Filistin'i işgal, Kudüs'ü gasp etme anlamına gelen bu planı hemen reddettik ve tepkimizi gösterdik. Şu anda ABD, gerek şahsıma, gerek istihbarat başkanıma yönelik tehditler savuruyor. Türkiye'deki bazı finans kuruluşlarını da tehdit altına alıyor. Ne yaparsanız yapın bunu kesinlikle başaramayacaksınız" dedi. - ANKARA
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