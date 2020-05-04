Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken diğer yandan ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile ilgili konuları da yakından takip ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken diğer yandan ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile ilgili konuları da yakından takip ediyoruz"
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5.05.2020 02:55:53. #1.13#
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