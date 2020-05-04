Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken diğer yandan ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile ilgili konuları da yakından takip ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye olarak bir yandan salgınla ve salgının yol açtığı sıkıntılarla mücadele ederken diğer yandan ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile ilgili konuları da yakından takip ediyoruz"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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