Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa merkezli olarak başlayan ancak küresel etkilere sahip enerji krizinin derinleşme kaygısının, Türkiye'nin üretim ve ihracat potansiyelini daha da önemli hale getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık 251 milyar dolarlık ihracat seviyesine ulaşan Türkiye ekonomisinin, küresel mal ticaretinden aldığı payın da yüzde birin üzerine çıktığını söyledi.

Turizmde de hedeflerin üzerinde bir gerçekleşmeye doğru gidildiğini bildiren Erdoğan, "Sadece güney bölgelerimizde değil, ülkemizin her yerinde, otellerde, uçaklarda, turizm tesislerinde boş yer bulmanın neredeyse imkansız olduğu bir sezon geçiriyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, ithalattaki artışın ve dolayısıyla cari denge hedefindeki bozulmanın sebebinin ise enerji ve emtia fiyatlarındaki öngörülemez yükselişler olduğunu belirterek, "Nitekim yılın ilk 6 ayındaki cari işlemler dengemiz, enerji hariç bakıldığında 8,1 milyar dolar fazla vermektedir. Buna rağmen enerji dahil, cari fazla vermek için çalışmalarımızı artan bir hızla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik krizleri başta olmak üzere küresel dengeleri bozan gelişmelerin normalleşmeye başlamasıyla bu sorunun da üstesinden gelineceğine inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yine bu çerçevede, ülkemizin enerji ihtiyacının, yerli, milli, sürdürülebilir kaynaklardan teminine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyoruz. Yeni programımızı istihdam merkezli oluşturduğumuzu her fırsatta vurguluyoruz. Son 2 yılda istihdamda net 5 milyon kişilik artışla toplam istihdamın tarihimizin en yüksek rakamı olan 31 milyon sınırına dayanmış olması, bu alandaki hedeflerimize de ulaştığımızın ispatıdır. Merkez Bankası rezervlerinden milli gelir hesaplarına kadar her alanda benzer olumlu gelişmeleri görmek mümkündür.

Vatandaşlarımıza yaptığımız, kendi paramız Türk lirasına güvenme ve sahip çıkma çağrımız, hamdolsun çok önemli bir karşılık bulmuştur. Kur Korumalı Mevduat Hesaplarına geçişe gösterilen ilgi sayesinde bir ara 239 milyar dolar seviyesine ulaşan vatandaşlarımızın yabancı para hesap tutarları geçtiğimiz ay sonu 212 milyar dolara kadar gerilemiştir. Borsamızın sürekli rekorlar kırması da sermaye piyasalarındaki güvenin ifadesidir."

"Pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz"

Tüm bu fotoğraf içinde enflasyonun hala en ciddi sorun olmayı sürdürdüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın her ülkesinin kendi ekonomik gerçekliğine göre son 40-50 yılda, eşi benzeri görülmemiş enflasyon tehditleriyle mücadele ettiğini söyledi.

Erdoğan, "Özellikle gelişmiş ülkeler, aldıkları tüm önlemlere rağmen henüz enflasyon sorununa çözüm bulabilmiş değiller. Türkiye olarak inşallah yılbaşından sonra ülkemizdeki enflasyonun hızlı bir şekilde inişine şahitlik edeceğiz. Önce 40'lı, ardından 30'lu, yıl sonuna doğru 20'li rakamlardaki enflasyonla ülkemizi bu tehdidin gölgesinden de çıkarmayı planlıyoruz." dedi.

Bu süreçte refah kaybı yaşayan dar ve orta gelir grubuna yönelik destekleyici çalışmaları arttırarak devam ettireceklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Resmi Gazete'de dün yayımlanan Orta Vadeli Programın, enflasyonun düşürülmesi başta olmak üzere bu mücadelenin yol haritası olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanlığının koordinasyonunda, tüm bakanlıkların ve kurumların katılımıyla hazırlanan Orta Vadeli Programın, 2023 ve 2025 yılları arasındaki çalışmaların rehberi olacağını söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Program döneminde ülkemizin kalkınma potansiyelini ve istihdamı arttıran yüksek katma değerli üretime öncelik veren, ihracat temelli sürdürülebilir büyümeyi hedef alan bir strateji uygulayacağız. Bu dönemde, hizmet gelirlerindeki, zaten yaşanmakta olan artışın düzenli şekilde sürmesini bekliyoruz. İhracatımızı, ülke ve ürün çeşitleriyle desteklemeyi sürdüreceğiz. İthalatı dengelemek için enerji dahil her alanda ülkemizin imkanlarını harekete geçirecek projelere öncelik vereceğiz. Hem finansal istikrarı hem fiyat istikrarını, program dönemi sonunda hedeflediğimiz seviyeye getirmek istiyoruz. İstihdamı daha da geliştirmek, gençlerimiz ve kadınlarımız başta olmak üzere çalışmak isteyen istisnasız herkese imkan sağlamak için aktif iş gücü politikalarını güçlendireceğiz. Elbette bu süreçte de geçmişten bugüne olduğu gibi bütçe disiplininden taviz vermeyeceğiz."

"Milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, maliye politikalarını, kamu açıklarını azaltma ve bütçe dengelerini güçlendirme yönünde sürekli tahkim edeceklerini bildirdi.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, çevre, sosyal ve ekonomik dönüşüm politikaları ile yeşil dönüşümün gerçekleştirilmesinin de Orta Vadeli Programın önemli unsurları arasında olduğunu anlatan Erdoğan, "Program sonunda milli gelirimizi 1 trilyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Esasen son 8-9 yıldır yaşadığımız saldırılar ve bunların kur, faiz, enflasyon, şer üçgeninde yürüyen ekonomik ayakları olmasaydı bugün milli gelirimizin 1,5 trilyon doların üzerine çıkışını konuşacaktık." dedi.

Her şeye rağmen satın alma paritesi itibarıyla Türkiye'nin dünya milli gelir sıralamasında 11'inciliğe yükselmesini de önemli bir başarı olarak gördüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önce satın alma paritesinde, arkasından toplam milli gelir sıralamasında dünyada ilk 10'a gireceğimize, özellikle çok uzak olmadığına yürekten inandığımı söylemek isterim. Sanayicilerimiz kendilerini küresel değişimlere adapte etme konusunda oldukça gayretliler. Biz de doğru teşvik politikalarıyla bu çabayı destekliyoruz. Yeni girişimcilerimizin önünü açmak, cesaretlerini arttırmak için de pek çok farklı program uyguluyoruz. Türkiye Kalkınma Fonunu, katma değerli yerli ve yenilikçi üretim yapan girişimcilerimiz için daha etkin şekilde kullanacağız. Hiç şüphesiz bu girişimler arasında enerji arz güvenliğimize katkıda bulunacak projeleri daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi programıyla da yükselen küresel teknolojileri ve ürünleri geliştiren projeleri özel olarak teşvik edeceğiz. Afetlere hazır, enerji verimliliği yüksek, kültürel değerlerimizi koruyan, yatay mimariyi esas alan kentsel dönüşüm çalışmaları da programımızın öncelikleri arasındadır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pek çok detayı bulunan Orta Vadeli Programa göre, tüm kurumların kendi bütçe hazırlıklarını başlattıklarını belirterek, "Meclisimizin de takdiriyle yürürlüğe girecek 2023 bütçemizi, ülkemizin hedeflerine doğru atmış olduğumuz yeni ve önemli adımların zemini kılmak istiyoruz. Ne seçim sürecinin ne de başka herhangi bir iç veya dış gelişmenin, 85 milyonun geleceği bakımından kritik öneme sahip bu program ve bütçe dengelerini bozmasına rıza göstermeyeceğiz. Orta Vadeli Programın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Programın hazırlanmasında ve bütçe çalışmalarında emeği geçen Cumhurbaşkanı Yardımcımızdan Hazine ve Maliye Bakanımıza, Bütçe ve Strateji Başkanımızdan bakanlıklarımıza kadar herkesi tebrik ediyorum." diye konuştu.

(Sürecek)