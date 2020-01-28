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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Savunma...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 70'ler seviyesine taşıdık.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:27 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye- Senegal İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Savunma sanayide yerlilik oranını yüzde 70'ler seviyesine taşıdık. Silahlı insansız hava araçlarında dünyanın 4 ülkesinden biriyiz" dedi. - DAKAR
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