Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Son 16 Yıldaki Hamleleriyle Kendisine Giydirilmeye...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Son 16 Yıldaki Hamleleriyle Kendisine Giydirilmeye...

2 saat önce

IHAAW143119-SIY/26-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye son 16 yıldaki hamleleriyle kendisine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:
IHAAW143119-SIY/26-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye son 16 yıldaki hamleleriyle kendisine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır." 26.12.2018 14: 31: 19 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:37 Kaynak: İHA

Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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