Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye Son 16 Yıldaki Hamleleriyle Kendisine Giydirilmeye...
2 saat önce
IHAAW143119-SIY/26-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Türkiye son 16 yıldaki hamleleriyle kendisine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır.
IHAAW143119-SIY/26-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
: "Türkiye
son 16 yıldaki hamleleriyle kendisine giydirilmeye çalışılan bağımlılık gömleğini parçalamıştır." 26.12.2018 14: 31: 19 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:37 Kaynak: İHA
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