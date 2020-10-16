Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
16.10.2020 15:28
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Çengelköy'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi sebebiyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın misafiri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise saat 15.00 sıralarında Vahdettin Köşkü'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile gerçekleştireceği baş başa görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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