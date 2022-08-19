Erdoğan, Ukrayna'da Zelenski ve Guterres ile Görüştü: "Savaş Esirlerinin Mübadelesi Konusunu ve Bu Konudaki Girişimlerimizi Ele Aldık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Ukrayna'da yaptığı görüşmenin ardından, "Görüşmemizde, savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık. Bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki burayı takip edenler, 'Esirlerin mübadelesi ne oldu' sorusunu da cevaplamaya çalışıyorlar" dedi. Zelenski ise "Rusya, bir an önce herhangi bir koşul olmadan Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nden askerlerini geri çekmeli ve aynı zamanda saldırılara son vermeli" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Lviv'deki Potoçki Sarayı'nda bugün bir araya geldi. İkili görüşmenin ardından Erdoğan, Zelenski ve BM Genel Sekreteri Guterres arasında üçlü bir görüşme yapıldı. Erdoğan, Zelenski ve Guterres, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

ERDOĞAN: UKRAYNA'NIN YENİDEN İMARI İÇİN GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİMİZİ SAYIN ZELENSKİ İLE PAYLAŞTIK

"Görüşmelerimizde, stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladık. Yaşanan can kayıplarından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha ifade ettik. Dün gece Harkiv'de bir yurda yönelik gerçekleştirilen, 9 sivilin öldüğü 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimizi ilettim.

Türkiye olarak, bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 TIR'lık insani yardım malzemesi sevk ettik. 225 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna'daki şartlar normale dönene kadar misafir etmek üzere bin 99 yetim ve 408 refakatçisinden oluşan toplam bin 507 kişiyi ülkemizde kabul ettik. Görüşmemizde, savaşın Ukrayna'da neden olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi, Ukrayna'nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenski ile paylaştık.

"1 AĞUSTOS'TAN BU YANA TOPLAM 25 GEMİ, 625 BİN TON UKRAYNA TAHILINI DÜNYA PİYASALARINA ULAŞTIRDIK"

BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz üçlü görüşmenin odak noktasını, savaşın ne şekilde nihayete erdirileceği oluşturdu. Malumunuz, bundan bir ay önce BM, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı'nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil, tüm dünya hissetmeye başladı. 1 Ağustos'tan bu yana toplam 25 gemi, yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılını dünya piyasalarına ulaştırdık, ulaştırıyoruz. Bugünkü temaslarımızda, mevcut mekanizmanın faaliyetlerinin artırılması için atılacak adımlar üzerinde durduk.

"SAVAŞIN EN NİHAYETİNDE MÜZAKERE MASASINDA SONUÇLANACAĞINA İNANIYORUM"

Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun da daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik. Şahsen, savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenski ve Sayın Guterres de bu konuda aynı fikirdeler. Tüm mesele, müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir.

Görüşmemizde, savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık. Bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki burayı takip edenler, 'Esirlerin mübadelesi ne oldu' sorusunu da cevaplamaya çalışıyorlar. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin ile Rusya tarafıyla da bütün bugünkü görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz. Lviv'e seyahatimde tüm kolaylıkları gösteren Ukrayna ve Polonya makamlarına bir kez daha teşekkür ediyorum."

GUTERRES: KÜRESEL GIDA KRİZİNİ UKRAYNA TAHILI VE RUSYA GÜBRESİNİ DÜNYAYA ULAŞTIRMADAN ÇÖZMENİN BİR YOLU YOKTU

BM Genel Sekreteri Guterres ise "Rusya'nın işgalinden beri küresel gıda krizini, Ukrayna'nın tahılını ve Rusya'nın gübresini dünyaya ulaştırmadan çözmenin bir yolu yoktu ve her iki tarafa da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

ZELENSKİ: RUSYA BİR AN ÖNCE ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ'NDEN ASKERLERİNİ GERİ ÇEKMELİ

Guterres'in ardından söz alan Zelenski ise şunları söyledi:

"Rusya, bir an önce herhangi bir koşul olmadan Zaporijya Nükleer Enerji Santrali'nden askerlerini geri çekmeli ve aynı zamanda saldırılara son vermeli. Rusya'nın hepimizi küresel boyuta çıkabilecek radyasyon tehlikesine sürüklemesi ve eşiğine getirmesi kabul edilemezdir. Sayın Genel Sekreter bile, özellikle bu bağlamda, Uluslararası Atom ve Enerji Kurumu'nun Zaporijya Nükleer Santrali ziyaretini de ele aldı. ve söz konusu ziyaret, işgalcilerden serbest olan topraklar üzerinden yasal bir şekilde yapılabilecektir."