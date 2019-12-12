Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek." - ANKARA
Son Dakika Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı Son Dakika: Erdoğan'dan Kanal İstanbul'a karşı çıkan İmamoğlu'na yanıt: Otur işine bak Son dakika: Bakan Albayrak: Sosyal konutlar için başvurular 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında yapılacak AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı