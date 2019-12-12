Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Ülkemizin 81 vilayetinde aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 100 bin sosyal konut inşa edilecek." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 12:44 Kaynak: İHA
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