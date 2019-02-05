Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin En Kritik Günlerini Yaşadığı Şu Dönemlerde Tek...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin En Kritik Günlerini Yaşadığı Şu Dönemlerde Tek...

1 saat önce

IHAAW120555-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin en kritik günlerini yaşadığı şu dönemlerde tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan ilkesinde buluşan herkesle yol yürümeye hazırız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW120555-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin en kritik günlerini yaşadığı şu dönemlerde tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan ilkesinde buluşan herkesle yol yürümeye hazırız" dedi. 05.02.2019 12: 05: 55 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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