Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin En Kritik Günlerini Yaşadığı Şu Dönemlerde Tek...
1 saat önce
IHAAW120555-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin en kritik günlerini yaşadığı şu dönemlerde tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan ilkesinde buluşan herkesle yol yürümeye hazırız" dedi.
IHAAW120555-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin en kritik günlerini yaşadığı şu dönemlerde tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan ilkesinde buluşan herkesle yol yürümeye hazırız" dedi. 05.02.2019 12: 05: 55 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:12 Kaynak: İHA
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