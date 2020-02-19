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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin saman ithal ettiği gibi bir yalanı birileri...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin saman ithal ettiği gibi bir yalanı birileri utanmadan tekrarlayabiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin saman ithal ettiği gibi bir yalanı birileri utanmadan tekrarlayabiliyor. Ben burada çok ağır ifadeler de kullanabilirim ama bu kürsüye yakışmaz" dedi. - ANKARA
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