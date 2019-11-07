Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi...

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi ülkelerin teröristlerle görüşmesi affedilir değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi ülkelerin teröristlerle görüşmesi affedilir değildir" dedi. - BUDAPEŞTE

Recep Tayyip Erdoğan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
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