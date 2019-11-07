Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi...
7 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi ülkelerin teröristlerle görüşmesi affedilir değildir" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:17 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası teröre karşı mücadele edeceksek, NATO üyesi ülkelerin teröristlerle görüşmesi affedilir değildir" dedi. - BUDAPEŞTE
TBMM'de yeni dönemin ilk mesaisi yoğun geçti! Rakamlarla Meclis performansı Erdoğan'ın "Yakaladık" dediği Bağdadi'nin eşinin fotoğrafı ortaya çıktı Erdoğan'ın Macaristan ziyaretinden dikkat çeken fotoğraflar! Tuna Nehri'ni incelediler Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump sorusuna atasözüyle cevap verdi