Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum ne Suriye'de ne de Libya'da iyi bir imtihan vermiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük bir payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin konferansında alınan kararların uygulaması önem taşıyor" dedi. - CEZAYİR