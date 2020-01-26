Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum ne Suriye'de ne de Libya'da iyi bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Uluslararası toplum ne Suriye'de ne de Libya'da iyi bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum ne Suriye'de ne de Libya'da iyi bir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum ne Suriye'de ne de Libya'da iyi bir imtihan vermiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uluslararası toplum ne Suriye'de ne de Libya'da iyi bir imtihan vermiştir. Libya krizinin bu kadar derinleşmesinde başta Avrupa ülkeleri olmak üzere sergilenen atalet ve ikircikli tavrın çok büyük bir payı vardır. Geldiğimiz aşamada Berlin konferansında alınan kararların uygulaması önem taşıyor" dedi. - CEZAYİR

Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
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