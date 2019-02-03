Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Gelecek
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelecekİSTANBUL-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:57 Kaynak: İHA
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