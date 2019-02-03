Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Gelecek

14 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelecekİSTANBUL-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Bir Araya Gelecek, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya gelecek

İSTANBUL-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Vahdettin Köşkü'nde kahvaltıda bir araya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:57 Kaynak: İHA

İkinci Abdullah, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
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