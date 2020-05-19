Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana'da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana'da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma tahammül göstermemesi doğaldır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana'da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik saldırılara ilişkin olarak, "Milletle bağını koparmışların bırakın insanımıza yardım etmeyi, yapılan yardıma tahammül göstermemesi doğaldır. Bölücü teröre boyun eğmediğimiz gibi sokak terörüne de asla müsaade etmeyeceğiz. Bu ülkenin gençleri arasına kimse nifak tohumları ekemeyecektir. Gençlerimize özellikle sosyal medyada sahte hesaplar arkasına saklanan provokatörlere karşı uyanık olmalarını bekliyorum" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 02:56 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van ve Adana'da vefa sosyal destek grubu gönüllülerine yönelik... - Son Dakika
Son Dakika Şafak Sezer'den eski rol arkadaşları Büşra Pekin ve Ersin Korkut'a sert tepki: Bir daha çalışmam! Alemin Kralı'nın Oben'i değişimiyle şaşırttı! Şimdilerde bir içim su Bir kadınla yarı çıplak pozunu paylaşan Edis, fotoğrafı anında sildi Bir kadınla evli olduğu söylenen Zeynep Korel'den, Bergüzar'a yaylım ateşi: Konuşursam evden çıkamaz Pınar Altuğ'un eşinin doğum gününü kutlamak için paylaştığı video sosyal medyayı salladı Müge Anlı'nın ekrana dönüş tarihi belli oldu Alacakaranlık'ın oyuncusu, kız arkadaşıyla birlikte evinde ölü bulundu Karantinada olan Hadise'nin yeni pozları yüz binlerce beğeni aldı Filtre kullanıp göz rengini değiştiren Serenay Sarıkaya'dan güldüren benzetme: Ankara kedisi Hazal Kaya'dan Larissa Gacemer'e destek: "Beni böyle kabul etti" demen çok dokundu bana Selin Ciğerci, "Çocuğum olmuyor" diyen model Larissa Gacemer'e destek oldu Tatil sezonunu açan Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaştı Uzun süre sonra canlı yayına katılan Mehmet Ali Erbil, sevenlerine çağrı yaptı: Evde kalın Model Kaia Gerber, Instagram'da bikinili pozunu paylaşarak kolunu kırdığını söyledi Eşcinsel olduğunu söyleyen fenomen Murat Övüç'ün kadın sevgilisinin bebek düşürdüğü ortaya çıktı