Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşların adalet hizmetlerine ulaşmasının kolaylaşması...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vatandaşların adalet hizmetlerine ulaşmasının kolaylaşması önceliklerimiz arasında" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:41 Kaynak: İHA
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