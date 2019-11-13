Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray'da başladı.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray'da başladı. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray'da başladı.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray'da başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray'da başladı., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump görüşmesi Beyaz Saray'da başladı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Beyaz Saray, Politika

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 08:22 Kaynak: İHA
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