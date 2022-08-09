Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer katılımcılar
Dans gösterisi
İstiklal Marşı'nın okunması
KONYA - 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (2)
Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni (2) - Son Dakika
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