"Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Bayburtlu gençler Samsun'u gezdi - Son Dakika
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"Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Bayburtlu gençler Samsun'u gezdi

30.07.2022 10:31
"Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Bayburtlu gençler Samsun'u gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Bayburtlu öğrenciler Samsun'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Anadoluyuz Biz" projesi kapsamında Bayburtlu öğrenciler Samsun'da gezi ve etkinliklere katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Şube Müdürlüğünün organizesiyle, en son Bayburt'tan gelen 37 genç ile 2 idareciden oluşan kafileyi koordinatörler ve gençlik liderleri karşıladı.

Gezinin ilk gün programında Bandırma Vapuru, 1919 Panaroma Dijital Gösteri Merkezi, Yabancılar Çarşısı, Samsun'um 1 gemisi, Tütün İskelesi ve şehitliği ziyaret eden gençler ile sahil boyunca gemi turu yaptıktan sonra Samsun Bowling Salonunda eğlendi.

Samsun'u çok beğenen gençler en kısa sürede aileleri ile birlikte Samsun'a tekrar gelmeyi düşündüklerini ifade etti.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Derici ise geçlere Samsun'un tarihini, kültürel yapısını ve doğasını gençlere tanıtmaya çalıştıklarını dile getirdi. Derici, gelenleri tekrar Samsun'a beklediğini ve onları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Atakum Cemal Safi Yurdu'nda misafir edilen öğrenciler memleketlerine gitmek üzere kentten ayrıldı.

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Kaynak: AA

Emine Erdoğan, gençlik, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Anadoluyuz Biz' projesi kapsamında Bayburtlu gençler Samsun'u gezdi - Son Dakika

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