Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ortak Miting Öncesi Bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ortak Miting Öncesi Bir...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ortak miting öncesi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ortak miting öncesi bir araya geldi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:13 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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