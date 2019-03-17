Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ortak Miting Öncesi Bir...
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ortak miting öncesi bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ortak miting öncesi bir araya geldi
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:13 Kaynak: İHA
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