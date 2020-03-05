Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 saat 40 dakika süren... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 saat 40 dakika süren...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 saat 40 dakika süren baş başa görüşmesi sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2 saat 40 dakika süren baş başa görüşmesi sona erdi. Liderler ikili görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçti. - MOSKOVA
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