Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Görüşmeye ilişkin Kremlin, iki liderin İdlib'de tansiyonun düşmesinden memnun olduklarını ifade etti. - MOSKOVA

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:57 Kaynak: İHA
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