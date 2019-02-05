Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Venezuela Başkanının Yasa Dışı Yollarla Görevden...
2 saat önce
IHAAW123651-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Venezuela başkanının yasa dışı yollarla görevden uzaklaştırılma çabalarına CHP içten içe destek veriyor" dedi.
IHAAW123651-SIY/05-02-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Venezuela başkanının yasa dışı yollarla görevden uzaklaştırılma çabalarına CHP içten içe destek veriyor" dedi. 05.02.2019 12: 36: 51 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:42 Kaynak: İHA
Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak
Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz
Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası İş Bankası Hisseleri Düştü
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız