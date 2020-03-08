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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Vicdanları nasır tutmuş bir dünyanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması, kelimenin tam anlamıyla riyakarlıktır. Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 03:49 Kaynak: İHA
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