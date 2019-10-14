Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Biz bunları dünyaya anlatmaya devam ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Biz bunları dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler. Biz doğrularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmaz" dedi. - İSTANBUL
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