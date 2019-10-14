Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına...

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Biz bunları dünyaya anlatmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yabancı basının ülkemize 600 üzerinde havan topunun atılmasına kör kalmaları anlaşılır gibi değil. Biz bunları dünyaya anlatmaya devam ediyoruz. Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler. Biz doğrularımızı anlatmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmaz" dedi. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:11 Kaynak: İHA
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