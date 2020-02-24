Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti., System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyükçekmece sahilinde yürüyüş yapan kadın, bir kadının cansız bedenine rastladı
Güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, iç çamaşırsız pozlarıyla Instagram'ı salladı Çin Büyükelçisi, koronavirüs aşısının bulunduğunu ve Mart sonuna kadar hayatın normale döneceğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:11:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]