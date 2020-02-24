Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıda Birlik Platformu heyetini kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
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