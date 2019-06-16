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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak. Sanayi sicil belgesine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
Recep Tayyip Erdoğan, 3. Sayfa
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