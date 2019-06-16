Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 04:24 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Yarın Resmi Gazete'de yayınlanacak. Sanayi sicil belgesine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz. Artık ihracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek" dedi. - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılar döviz satın alırken kambiyo vergisi ödemeyecek
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