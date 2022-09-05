CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - (1) - Son Dakika
Üye Girişi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - (1)

05.09.2022 17:37
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - (1)

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yazar, avukat ve mutasavvıf Ömer Tuğrul İnançer'in Fatih Camii'ndeki cenaze törenine katıldı.

76 yaşında ölen Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Karagümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nden saat 14.00 sıralarında alındı.

İnançer'in cenazesi Karagümrük'ten Fatih Camii'ne yaklaşık 2 kilometre omuzlarda taşındı.  Aralarında Şarkıcı Ahmet Özhan'ın da bulunduğu kalabalık, cenazeyi taşırken dua edip ve ilahiler söyledi. İnançer'in cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.

İnançer için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Bugün hocamızı hakka uğurluyoruz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim sevgili habibinin sancağı altında buluşturmayı nasip eylesin. Ömer Tuğrul hocamızı hayatında, ölüm noktasında ölümün bir yok oluş değil ölümün ancak ebedi aleme tebdili mekan ile yürüyüş olduğunu bilirdik" dedi.

Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer'in tabutuna da omuz verdi.

YORUMLAR
500
Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda! Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda! Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki kritik konu başlıkları Kabine Toplantısı bugün yapılacak! İşte masadaki kritik konu başlıkları Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ey Yunan, İzmir'i unutma! Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini NATO'ya şikayet edecek Yunanistan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Ey Yunan, İzmir'i unutma! Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerini NATO'ya şikayet edecek
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Ömer Tuğrul İnançer, Ömer Tuğrul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - (1) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:25 Beşiktaş'tan skandal Ankaragücü maçı hakkında yeni açıklama: Josef'in kırmızısını iptal edin
16:59 İBB Ağaç ve Peyzaj AŞ işçilerinden "düşük maaş" protestosu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri hatırlatıldı
16:07 Hayatını kaybeden müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e görkemli veda!
16:07 Türkiye'nin en küçük nüfuslu ilçesi Konya Yalıhüyük oldu: Nüfusu yalnızca 1500 kişiden oluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 17:37:06. #1.12#
SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖMER TUĞRUL İNANÇER'İN CENAZE TÖRENİNE KATILDI - (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement