Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz. Genel olarak halkın kurallara uyduğunu görüyoruz. Uzun bir süre maske kullanımına dikkat etmemiz gerekir." - İSTANBUL
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12.05.2020 21:44:18. #1.13#
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