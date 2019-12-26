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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni bir sığınmacı dalgasına tahammülümüz olmadığını Avrupa'ya söyledik. İdlib'de sükunet sağlanmalıdır" dedi. - ANKARA
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