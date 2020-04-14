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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yeni infaz düzenlemesi, uygulamadaki sıkıntılar yanında, milletimizin ve kamu vicdanının hassasiyetlerini de dikkate alarak hazırlanmıştır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:13 Kaynak: İHA
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