Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısına İlişkin, "Bu Bireysel Bir...

IHAAW212520-GEN/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi.

IHAAW212520-GEN/24-03-2019



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi. 24.03.2019 21: 25: 20 TSI

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