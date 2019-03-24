Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısına İlişkin, "Bu Bireysel Bir...
12 dakika önce
IHAAW212520-GEN/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi.
IHAAW212520-GEN/24-03-2019
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi. 24.03.2019 21: 25: 20 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:32 Kaynak: İHA
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