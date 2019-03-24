Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısına İlişkin, "Bu Bireysel Bir...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısına İlişkin, "Bu Bireysel Bir...

12 dakika önce

IHAAW212520-GEN/24-03-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısına İlişkin,
IHAAW212520-GEN/24-03-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'daki cami saldırısına ilişkin, "Bu bireysel bir terör eylemi değil, örgütlü bir terör eylemidir" dedi. 24.03.2019 21: 25: 20 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda, Güncel
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