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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yerli otomobilde ön satış süreci başlatılabilir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yerli otomobilde ön satış süreci başlatılabilir" Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 04:14 Kaynak: İHA
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