Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından İtibaren Elektrik Fiyatlarında Konutlarda Yüzde 10...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından İtibaren Elektrik Fiyatlarında Konutlarda Yüzde 10...

2 saat önce

IHAAW122922-SIY/25-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
IHAAW122922-SIY/25-12-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz" dedi. 25.12.2018 12: 29: 22 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:35 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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