Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından İtibaren Elektrik Fiyatlarında Konutlarda Yüzde 10...
2 saat önce
IHAAW122922-SIY/25-12-2018- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz" dedi.
IHAAW122922-SIY/25-12-2018
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, "Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz" dedi. 25.12.2018 12: 29: 22 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:35 Kaynak: İHA
Erdoğan'dan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Çalışmalar En İyi Rakamı Belirlemek Üzere Yürütüldü
Erdoğan'dan Müjde: Yılbaşından İtibaren Doğal Gaz ve Elektrikte Yüzde 10 İndirim Yapılacak
Asgari Ücretin Ardından AGİ de Belli Oldu
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Asgari Ücret Zammına İlk Yorum: Sesimi Kesmem, 2 Bin 200 Lirayı Tüm Belediyelerimizde Vereceğiz