Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırmaya çalışılıyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırmaya çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırmaya çalışılıyor. Türkiye sabrının sonuna gelmiş ve kendi göbeğini kendi kesmeye karar vermiştir" dedi. - BAKÜ
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