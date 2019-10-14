Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırmaya çalışılıyor.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırmaya çalışılıyor.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırmaya çalışılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "YPG/PYD terör örgütü meşrulaştırmaya çalışılıyor. Türkiye sabrının sonuna gelmiş ve kendi göbeğini kendi kesmeye karar vermiştir" dedi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, YPG, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:45 Kaynak: İHA
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