Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun toprak bütünlüğü temelinde çözüme... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 'Yukarı Karabağ sorununun toprak bütünlüğü temelinde çözüme... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun toprak bütünlüğü temelinde çözüme...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yukarı Karabağ sorununun toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulması en büyük arzumuz." - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Karabağ, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:06 Kaynak: İHA
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