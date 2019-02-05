Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Yaptığı Görüşmenin Ardından...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Yaptığı Görüşmenin Ardından...

39 dakika önce

IHAAW212242-SIY/05-02-2019- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirdiği açıklamada, "Terörün her türlüsüne karşı ortak bir tutum sergilemeliyiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile Yaptığı Görüşmenin Ardından..., System.String[]
IHAAW212242-SIY/05-02-2019

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleştirdiği açıklamada, "Terörün her türlüsüne karşı ortak bir tutum sergilemeliyiz. FETÖ'cülerin ülkemize iadesini bir kez daha gündeme getirdik. Yunanistan'dan daha çok işbirliği bekliyoruz" dedi. 05.02.2019 21: 22: 42 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:28 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika
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