Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Almanya'da davet edilmediği için ciddi bir... - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Almanya'da davet edilmediği için ciddi bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Almanya'da davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduğunu belirterek, "Aslında Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:36 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Almanya'da davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduğunu belirterek, "Aslında Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından rövanşist anlayışla bir yaklaşım içine girdi. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil" dedi. - İSTANBUL
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