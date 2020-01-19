Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Almanya'da davet edilmediği için ciddi bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ın Almanya'da davet edilmediği için ciddi bir rahatsızlık içerisinde olduğunu belirterek, "Aslında Libya ve Türkiye arasındaki bu atılan imzalar, varılan anlaşma zaten Yunanistan'ı çıldırtmıştı. Bunun ardından rövanşist anlayışla bir yaklaşım içine girdi. Miçotakis oyunu yanlış oynuyor. Attığı adımlar doğru adımlar değil" dedi. - İSTANBUL