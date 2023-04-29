Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilere yönelik vaatlerini bir bir açıkladı

İki isim Cumhurbaşkanı Erdoğan'la irtibata geçti: Ne olur bize yardım edin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik paylaşım yaptı. "Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik." açıklamasında bulunan Erdoğan, bundan sonra hayata geçirecekleri uygulamaları da aktardı.

VAATLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin Türkiye'de istihdam edilmelerini sağlayacaklarını açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz.

Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız.

Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdam edilmelerini sağlayacağız.

"Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz.

Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız.

Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız.

Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.

Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacağız.

Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz."

"14 MAYIS'TA YİNE DESTAN YAZMANIZI BEKLİYORUM"

Türkiye'nin dünyadaki temsilcisi olarak gördükleri yurt dışında yaşayan vatandaşlara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu mesajı paylaştı: "Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye'yiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs'ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. Sen varsan Türkiye var."