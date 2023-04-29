Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilere yönelik vaatlerini bir bir açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik paylaşım yaptı. "Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik." açıklamasında bulunan Erdoğan, bundan sonra hayata geçirecekleri uygulamaları da aktardı.
Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin Türkiye'de istihdam edilmelerini sağlayacaklarını açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:
Türkiye'nin dünyadaki temsilcisi olarak gördükleri yurt dışında yaşayan vatandaşlara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu mesajı paylaştı: "Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye'yiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs'ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. Sen varsan Türkiye var."
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