Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilere yönelik vaatlerini bir bir açıkladı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilere yönelik vaatlerini bir bir açıkladı

29.04.2023 12:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilere seslendi. Yurt dışında yaşayan 10 bin genci her yıl Türkiye'ye getireceklerini söyleyen Erdoğan, "Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara orada tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız. Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz. TOKİ vasıtasıyla sizlere özel konut projeleri üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik paylaşım yaptı. "Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik." açıklamasında bulunan Erdoğan, bundan sonra hayata geçirecekleri uygulamaları da aktardı.

VAATLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin Türkiye'de istihdam edilmelerini sağlayacaklarını açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

  • TOKİ vasıtasıyla sizler için özel konut projeleri üreteceğiz.
  • Aile ataşeliklerimizin ve gezici konsolosluk hizmetlerimizin sayısını arttıracağız.
  • Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdam edilmelerini sağlayacağız.
  • "Parlamentoda sizlerin temsiline ağırlık verecek, taleplerinizin karşılanmasını temin edeceğiz.
  • Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız.
  • Mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım sürelerini sizler için 180 güne çıkartacağız.
  • Türkiye'ye getirdiğiniz araçların tekrar girişi için, yurt dışında kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.
  • Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacağız.
  • Yurt dışında yaşayan 10 bin gencimizi her yıl ülkemize getireceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik paylaşım

"14 MAYIS'TA YİNE DESTAN YAZMANIZI BEKLİYORUM"

Türkiye'nin dünyadaki temsilcisi olarak gördükleri yurt dışında yaşayan vatandaşlara sahip çıkmaya devam edeceklerini vurgulayan Erdoğan, şu mesajı paylaştı: "Biriz, iriyiz, diriyiz. Sizlerle birlikte Türkiye'yiz. Türkiye Yüzyılı'nı inşallah 'Güçlü Türkiye Güçlü Diaspora' şiarıyla beraber inşa edeceğiz. Bunun için sizlerden sandıklara koşmanızı, 14 Mayıs'ta yine bir destan yazmanızı bekliyorum. Sen varsan Türkiye var."

Kaynak: AA
YORUMLAR (14)
  • Kamil Toygar : Youtubede var oy kullanan gurbetçi videosu mevcut cumhurbaşkanımızın yer aldığı evet basıyor diğer adayların üzerine soğan diğer adaya patates diğerine hıyar koyuyor işte bu kadar basit aslında Cevap Yaz 2 7 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Tam zamanlı calismayimi yapaksin.avrupznin kanunumu degidtireceksiniz?? Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Filozof sn.: Reiz ülkedekilerin tüm sorunlarını 21 yılda halletti sıra gurbete geldi.soğan kira geçim derdi bitti işsizlik yabancı işğali vs son buldu.valla ne desek boş avrupa gıskani bizi haaaa Cevap Yaz 33 7 Yayından Kaldır
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